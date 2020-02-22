Бундеслига. Лейпциг разгромил безнадежный Шальке

Все пошло не так для “Шальке” уже на первой минуте. Забитцер решил пробить издали, мяч изменил траекторию прямо перед носом Нюбеля и влетел в ворота. Ужасная ошибка вратаря “Шальке”, которая подкосила его уверенность. Да и вся команда Дэвида Вагнера поплыла после гола. В первом тайме “кнаппен” не нанесли ни одного удара, не тревожили игроки “Шальке” команду Нагельсманна своим прессингом. “РБ Лейпциг” в таких комфортных условиях действовал профессионально, не расслабляясь и еще в первом тайме мог увеличить свое преимущество в счете.

Что не удалось в первом тайме, “Лейпциг” сделал после перерыва. Сначала Тимо Вернер прервал свою серию из четырех матчей без голов и провел 21-й мяч в Бундеслиге, Хальстенберг после углового довел счет до разгромного (15-й гол “Лейпцига” после стандарта), а затем свой дебютный гол за РБ забил Анхелиньо. “Шальке” в конце матча совсем бросил играть, стадион наполовину опустел и “Лейпциг” провел пятый гол – забил Форсберг. Точный пас ему отдал Нкунку – француз голами сегодня не отметился, но сделал четыре голевые передачи.

0:5 – “Шальке” не может выиграть уже в пятом матче подряд, но пока остается в зоне еврокубков. “РБ Лейпциг” приблизился на одно очко к “Баварии”.

Бундеслига, 23-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 61433 зрителя

“Шальке” – “РБ Лейпциг” 0:5

Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 68, Анхелиньо 81, Форсберг 89

“Шальке”: Нюбель – Кенни, Кабак, Настасич, Очипка – Маккенни (Шепф 55), Маскарель, Сердар (Грегорич 70) – Арит – Матондо (Кутуджу 46), Раман

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Лаймер (Айдара 65) – Анхелиньо, Нкунку, Забитцер, Мукиэле – Вернер (Форсберг 75), Шик (Поульсен 54)

Предупреждения: Раман 3, Арит 43 – Лаймер 5, Вернер 57, Упамекано 78