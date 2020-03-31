Румменигге считает, что сезон должен быть продолжен даже в том случае, если следующий не начнется до зимы

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился своим мнением о том, нужно ли доигрывать прерванный сезон. Цитирует представителя мюнхенцев Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если это не идет в разрез с эпидемиологической ситуацией и политической обстановкой, то такой вариант должен быть рассмотрен. Даже если это будет значить, что следующий сезон не начнется до зимы. Мы однозначно должны доиграть этот сезон ради спортивной справедливости и, конечно, для того, чтобы удержать экономический ущерб на максимально низком уровне".