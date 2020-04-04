  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки

Германия
(1 голосов)

При этом игроки пытаются соблюдать все правила безопасности

Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки
Новина українською

Сразу два представителя Бундеслиги вернулись к тренировочному процессу.

"Шальке" вышел из двухнедельного карантина. Игроки приступили к занятиям на поле, соблюдая при этом безопасную дистанцию друг от друга. Об этом сообщает Bleacher Report.

Также возобновили тренировки и в "РБ Лейпциг". Однако в случае с "быками" речь идёт о сугубо индивидуальных занятиях, которые проходят на базе клуба.

Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки - изображение 1

Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке (Гельзенкирхен) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...