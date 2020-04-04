Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки

Сразу два представителя Бундеслиги вернулись к тренировочному процессу.

"Шальке" вышел из двухнедельного карантина. Игроки приступили к занятиям на поле, соблюдая при этом безопасную дистанцию друг от друга. Об этом сообщает Bleacher Report.

Также возобновили тренировки и в "РБ Лейпциг". Однако в случае с "быками" речь идёт о сугубо индивидуальных занятиях, которые проходят на базе клуба.