Германия
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Шальке и РБ Лейпциг частично возобновили тренировки
При этом игроки пытаются соблюдать все правила безопасности
Сразу два представителя Бундеслиги вернулись к тренировочному процессу.
"Шальке" вышел из двухнедельного карантина. Игроки приступили к занятиям на поле, соблюдая при этом безопасную дистанцию друг от друга. Об этом сообщает Bleacher Report.
Также возобновили тренировки и в "РБ Лейпциг". Однако в случае с "быками" речь идёт о сугубо индивидуальных занятиях, которые проходят на базе клуба.
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