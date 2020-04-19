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Боруссия хочет получить Гринвуда в обмен на Санчо – СМИ

Германия
(1 голосов)

Мейсон Гринвуд может оказаться в Дортмунде

Боруссия хочет получить Гринвуда в обмен на Санчо – СМИ
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" высказала свои требования "Манчестер Юнайтед" по поводу перехода Джейдона Санчо.

По информации ESPN, помимо солидной финансовой компенсации, немецкий клуб также хочет получить от "Юнайтед" их 18-летнего вундеркинда Мейсона Гринвуда.

Тем не менее, позиция "дьяволов" остаётся неизменной – Мейсон останется в клубе.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает Санчо в 110 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Мейсон Гринвуд
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