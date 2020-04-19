Германия
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Боруссия хочет получить Гринвуда в обмен на Санчо – СМИ
Мейсон Гринвуд может оказаться в Дортмунде
Дортмундская "Боруссия" высказала свои требования "Манчестер Юнайтед" по поводу перехода Джейдона Санчо.
По информации ESPN, помимо солидной финансовой компенсации, немецкий клуб также хочет получить от "Юнайтед" их 18-летнего вундеркинда Мейсона Гринвуда.
Тем не менее, позиция "дьяволов" остаётся неизменной – Мейсон останется в клубе.
Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает Санчо в 110 миллионов евро.
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