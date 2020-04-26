Салихамиджич: Бавария планирует подписать звезду международного уровня

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об амбициях клуба на трансферном рынке.

"Мы хотим усилиться талантливым европейским игроком, а также купить звезду международного уровня, которая поднимет уровень команды и поможет ей играть в эффективный и привлекательный для зрителя футбол.

И я, и все остальные в нашем клубе хотим выиграть Лигу чемпионов, но без необоснованных трат", – сказал Салихамиджич Welt.