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Салихамиджич: Бавария планирует подписать звезду международного уровня
Несмотря на это, мюнхенцы не намерены переплачивать
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об амбициях клуба на трансферном рынке.
"Мы хотим усилиться талантливым европейским игроком, а также купить звезду международного уровня, которая поднимет уровень команды и поможет ей играть в эффективный и привлекательный для зрителя футбол.
И я, и все остальные в нашем клубе хотим выиграть Лигу чемпионов, но без необоснованных трат", – сказал Салихамиджич Welt.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе "Баварии" к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
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