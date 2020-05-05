Меркель примет решение завтра – Бундеслига может возобновиться 15 мая

Завтра, 6 мая, канцлер Германии Ангела Меркель проведет телефонную конференцию с министрами страны, чтобы согласовать дальнейшие меры касательно отмены ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса.

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По информации Reuters, на данном совещании обсудят и возобновление чемпионата Германии по футболу. Как отмечает источник, власти страны разрешат проведение матчей с соблюдением строгих мер предосторожности и без болельщиков на трибунах уже 15 мая.

Также в стране могут открыть продуктовые магазины. Тем не менее, Меркель опасается второй волны коронавируса. Добавим, что в Германии зафиксировали 166 152 случая заражения COVID-19.