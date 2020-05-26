Германия
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Вернер связывался с Клоппом по видеосвязи
Трансфер Тимо все ближе к успеху
Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль".
Как пишет Sport Bild, нападающий связывался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Немецкий специалист хочет переманить Тимо в свою команду. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, организовать встречу не удалось, поэтому они решили поговорить по видеосвязи.
В этом сезоне Вернер провел за "Лейпциг" 27 матчей в Бундеслиге, забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.
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