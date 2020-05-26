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Вернер связывался с Клоппом по видеосвязи

Германия
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Трансфер Тимо все ближе к успеху

Вернер связывался с Клоппом по видеосвязи
Новина українською

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль".

Как пишет Sport Bild, нападающий связывался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Немецкий специалист хочет переманить Тимо в свою команду. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, организовать встречу не удалось, поэтому они решили поговорить по видеосвязи.

В этом сезоне Вернер провел за "Лейпциг" 27 матчей в Бундеслиге, забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тимо Вернер РБ Лейпциг
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