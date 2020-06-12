Боруссия Дортмунд попытается продлить арендное соглашение с Хакими

Дортмундская "Боруссия" рассчитывает продлить аренду защитника Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат "Реалу", об этом пишет GGFN. "Шмели" хотят оставить игрока еще на год.

Сообщается, что на руку немецкому клубу играет то, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не убежден в необходимости возвращения игрока.

Напомним, что "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к Хакими.

В текущем сезоне на счету Хакими 5 голов и 10 результативных передач в 30 матчах Бундеслиги.