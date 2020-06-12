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Боруссия Дортмунд попытается продлить арендное соглашение с Хакими

Германия
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Наставник Реала Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока

Боруссия Дортмунд попытается продлить арендное соглашение с Хакими
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" рассчитывает продлить аренду защитника Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат "Реалу", об этом пишет GGFN. "Шмели" хотят оставить игрока еще на год.

Сообщается, что на руку немецкому клубу играет то, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не убежден в необходимости возвращения игрока.

Напомним, что "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к Хакими.

В текущем сезоне на счету Хакими 5 голов и 10 результативных передач в 30 матчах Бундеслиги.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ашраф Хакими
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