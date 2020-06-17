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Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург 3:0. Обзор матча и видео гола
Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 32-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
“Боруссия” Менхенгладбах – “Вольфсбург” 3:0
Голы: Хофманн 10, Хофманн 30, Штиндль 65
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