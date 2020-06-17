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Байер - Кельн. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч 32-го тура Бундеслиги – в прямом эфире

Байер - Кельн. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Бундеслига, 32-й тур

17 червня, Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" Леверкузен 21:30 "Кельн"

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Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Кёльн
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