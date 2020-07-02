В сеть раньше времени попали фотографии Лероя Сане в форме Баварии

Уже в скором времени будет официально подтвержден переход Лероя Сане в "Баварию". Однако фотографии этого события появились в интернете раньше времени.

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Фотографии были заранее выложены на арабской версии сайта "Баварии". После этого они были удаленны. Отмечается, что руководство клуба очень недовольно этим фактом, так как они планировали объявить о переходе только завтра.

First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2020

Отмечается, что Лерой подпишет пятилетний контракт, а общая сумма трансфера будет равна менее 50-ти миллионов.