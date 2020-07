В сеть раньше времени попали фотографии Лероя Сане в форме Баварии

Уже в скором времени будет официально подтвержден переход Лероя Сане в "Баварию". Однако фотографии этого события появились в интернете раньше времени.

Фотографии были заранее выложены на арабской версии сайта "Баварии". После этого они были удаленны. Отмечается, что руководство клуба очень недовольно этим фактом, так как они планировали объявить о переходе только завтра.

First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6