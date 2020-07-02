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В сеть раньше времени попали фотографии Лероя Сане в форме Баварии

Германия
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Гвардиола будет очень расстроен

В сеть раньше времени попали фотографии Лероя Сане в форме Баварии
UA-Футбол
Новина українською

Уже в скором времени будет официально подтвержден переход Лероя Сане в "Баварию". Однако фотографии этого события появились в интернете раньше времени.

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Фотографии были заранее выложены на арабской версии сайта "Баварии". После этого они были удаленны. Отмечается, что руководство клуба очень недовольно этим фактом, так как они планировали объявить о переходе только завтра.

Отмечается, что Лерой подпишет пятилетний контракт, а общая сумма трансфера будет равна менее 50-ти миллионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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