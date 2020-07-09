Оливер Бирхофф: Хавертц - игрок для Реала. У него есть все качества

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф высказался насчет будущего немецкого полузащитника "Байера" Кая Хавертца.

"Это игрок для "Реала". Хавертц – молодой футболист, у которого есть все: прекрасный талант, техника, хорошие физические данные.

Он очень ценный игрок, который будет очень важен для сборной Германии. Что касается его будущего, я не знаю, где он окажется в итоге. Но хочу, чтобы Хавертц пребывал в идеальной форме для сборной", – рассказал Бирхофф для Marca.