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Оливер Бирхофф: Хавертц - игрок для Реала. У него есть все качества
Генеральный менеджер сборной Германии считает, что немец подойдет королевскому клубу
Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф высказался насчет будущего немецкого полузащитника "Байера" Кая Хавертца.
"Это игрок для "Реала". Хавертц – молодой футболист, у которого есть все: прекрасный талант, техника, хорошие физические данные.
Он очень ценный игрок, который будет очень важен для сборной Германии. Что касается его будущего, я не знаю, где он окажется в итоге. Но хочу, чтобы Хавертц пребывал в идеальной форме для сборной", – рассказал Бирхофф для Marca.
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Источник:Goal.com
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