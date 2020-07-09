  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Оливер Бирхофф: Хавертц - игрок для Реала. У него есть все качества
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оливер Бирхофф: Хавертц - игрок для Реала. У него есть все качества

Германия
(1 голосов)

Генеральный менеджер сборной Германии считает, что немец подойдет королевскому клубу

Оливер Бирхофф: Хавертц - игрок для Реала. У него есть все качества
Новина українською

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф высказался насчет будущего немецкого полузащитника "Байера" Кая Хавертца.

"Это игрок для "Реала". Хавертц – молодой футболист, у которого есть все: прекрасный талант, техника, хорошие физические данные.

Он очень ценный игрок, который будет очень важен для сборной Германии. Что касается его будущего, я не знаю, где он окажется в итоге. Но хочу, чтобы Хавертц пребывал в идеальной форме для сборной", – рассказал Бирхофф для Marca.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливер Бирхофф Реал (Мадрид) Сборная Германии Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...