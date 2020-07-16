Байер отпустит Хавертца за 100 млн, но не раньше окончания Лиги Европы

Немецкий kicker сообщает, что полузащитник "Байера" Кай Хавертц серьезно настроен покинуть чемпионат Германии этим летом.

По информации источника, "Байер" готов отпустить хавбека, но хочет получить на продаже игрока около 100 млн евро. Немецкий клуб согласен пойти на понижение цены трансфера, если часть суммы будет разбита в виде бонусов.

"Байер" не намерен отпускать Хавертца до конца текущей кампании Лиги Европы. Напомним, "фармацевты" в ответном матче 1/8 ЛЕ сыграют против шотландского ФК "Рейнджерс".



Текущий контракт футболиста с "Байером" действует до 2022 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Хавертц принял участие в 30 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Многие СМИ связывают полузащитника с лондонским "Челси".