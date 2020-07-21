Левандовски обокрали? Или все-таки Месси? France Football взорвал бомбу, отменив Золотой мяч

Вчера легендарное издание France Football объявило, что "Золотой мяч" в 2020-м году вручаться не будет.

Сказать о том, что это решение было встречено неоднозначно – это ничего не сказать. Тем более, слабые попытки организаторов оправдаться выглядели откровенно странно. Общественность так и не поняла аргументов про "отсутствие равных условий" и "недостаток времени для объективной оценки". Абсолютно все находятся в стеснительных обстоятельствах, с каждой неделей стесняющихся все больше. Хотелось бы сказать, что отсутствие карантина выгодно Артему Милевскому, который теперь точно вырвется в лидеры гонки за "Золотым мячом"… но нет – вряд ли кто-то из чемпионата Беларуси всерьез претендовал на награду. А все остальные чемпионаты дружно уходили на перерыв, а потому в равной степени теряли темп и ритм сезона. То, что кто-то вышел раньше, а кто-то позже радикального значения не имеет.

И разве не в таких экстремальных условиях (без зрителей, с пятью заменами и с одним матчем в решающих раундах еврокубков) должны наоборот, подчеркиваться геройства отдельных личностей, претендующих на статус лучшего игрока планеты? Почему-то когда эту награду вручают фактически по итогам кратковременного турнира раз в четыре года, где решающие раунды тоже состоят из одного матча – никого не смущают "необычные условия". А когда вместо чемпионата Европы таким кратковременным турниром по сути становится доигровка Лига чемпионов – это уже катастрофа.

Вдвойне (а то и втройне) обидно, что нас лишают одной из самых захватывающих и интригующих гонок за "Золотой мяч" в этом веке. Если раньше подобная новость могла расстроить кого-то только в лагерях фанатов двух всем известных футболистов – то сейчас целая когорта игроков (и их клубов) считает себя ограбленной.

Давайте вспомним, кто и почему мог считать себя претендентом на эту награду.

Традиционно "Золотой мяч" вручается с учетом трех ключевых критериев: выдающаяся статистика, клубные трофеи и банальный хайп. На серьезном уровне разговоры про "глубокое понимание" подтягиваются только тогда, когда нужно оправдать вручения "мячика" очередному лучшему игроку чемпионата мира. Во всех остальных случаях мало кто вникает в такие сложные материи, от чего уже пострадало немало достойных людей.

Очевидным доминатором здесь выглядит Роберт Левандовски, чья кандидатура гармонично сочетает все три важнейших составляющих. Он уже ожидаемо собрал охапку немецкий трофеев и добавил к этому титул лучшего бомбардира чемпионата. Да и в СМИ уже успела завестись машина агитации за поляка, готового прервать доминирование Месси и Роналду. Как бы все не уважали Луку Модрича, его "Золотой мяч" остается в памяти общественности наградой за чемпионат мира и желанием самих организаторов придать интереса к премии, которая многим наскучила из-за предсказуемости результатов. Теперь же все серьезно – именно Роберт идет под первым номером во всех рейтингах, включая букмекерские котировки (вернее, уже стоит говорить шел). А потому его награда не вызывала бы такого резонанса и споров, как два года назад. А если "Бавария" еще и Лигу чемпионов выиграет – то и подавно.

Аналогичный пакет достижений и у одноклубника поляка Томаса Мюллера. Немец к традиционным титулам докинул рекорд Бундеслиги по результативным передачам и тоже продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Его проблемой является только то, что он играет в одной команде с Левандовски и света софитов ему достается чуточку меньше.

Если же говорить о системе "гол+пас", то даже в неудачный (по своим меркам) сезон Лионель Месси остается лучшим – 30+26 во всех турнирах за сезон и 15+17 в 2020-м году. Против него играет отсутствие титулов – в новом году "Барселона" уже успела проиграть в Суперкубке и вылететь из Кубка Испании. Но впереди еще Лига чемпионов, которая могла бы многое изменить (хотя веры в это мало, с нынешними проблемами "блаугранас").

Ну и куда же без Криштиану Роналду. Португалец уже традиционно оживает во второй части сезона и уже обошел Левандовски по голам в 2020-м году: у поляка 21 точный удар, у КриРо после вчерашнего дубля стало 22. В том же вчерашнем матче "Ювентус" фактически оформил очередное чемпионство, а Роналду незаметно догнал в списке бомбардиров Серии А Чиро Иммобиле, который казался недосягаемым, но резко сдал. Как и его вечный друг и соперник из "Барселоны", Криш даже в солидном возрасте и в далеко не лучший сезон остается в числе ТОП-претендентов на главную награду сезона.

Великолепный сезон проводит Кевин Де Брюйне, но в его победу не верит практически никто – ни разные издания, ни букмекеры. У него мало шансов догнать Мюллера по ассистам, ни малейшей возможности обойти Месси по "гол+пас" и Кубок Лиги в качестве слабого аргумента по титулам. Плюс его спокойная и антихайповая персона приводит к тому, что он остается лучшим эстетов и "понимающих людей", но "Золотой мяч" - это все же немного про другое.

Опционально можно докинуть любого из лидеров "Ливерпуля" (Салах, Мане, Ван Дейк, Хендерсон) – но тут вся прелесть системы Клоппа играет против ее лидеров, поскольку общая крутость команды в более или менее равной степени распределяется по всем игрокам и выбрать откровенного доминанта крайне сложно.

Чемпионскими титулами могут похвастаться и "ПСЖ" с "Реалом". От первых в числе претендентов на награду точно были бы Неймар и Мбаппе, от вторых – Бензема и Рамос. Но глобально все четверо скорее претендовали бы на места во второй пятерке. Хотя, если один из этих клубов возьмет ЛЧ, то все могло бы сильно измениться и СМИ на пару с народом могли бы раскрутить того же Килиана или Серхио до уровня серьезных кандидатов.

К слову о хайпе – это действительно важный фактор. "Золотой мяч", помимо всего прочего – это еще и про настроение в обществе. France Football отлично это понимал, активно следил за трендами и давал ровно то, в чем нуждался народ.

Пока все наслаждались дуэлью Роналду и Месси – ничто на свете не могло прервать их гегемонию (где-то всплакнули Хави и Снейдер).

Когда люди подустали от этой гонки – им подкидывают неожиданного кандидата, хотя привычные гегемоны не то, чтобы сильно сдали.

Потому в аспекте претендентов на "Золотой мяч" важно не только хорошо играть в футбол, но еще и "быть в тренде".

Самый яркий пример – в Англии отмену "Золотого мяча" считают ограблением Бруно Фернандеша не в меньшей степени, чем того же Де Брюйне. Потому что португалец взорвал АПЛ своим приходом, резко преобразил "Манчестер Юнайтед" и комфортно уселся на вот этот поезд хайпа. Сейчас о нем говорят гораздо больше, чем о лидере "Сити" - а это крайне важно в любых наградах, основанных на голосовании людей.

То же касается и феноменального Эрлинга Холанда (хотя Владислав Супряга с 11 голами в 11 матчах тоже заслуживает не меньшего внимания). Норвежец забил большую часть своих голов одной охапкой командам из нижней части таблицы, но это не столь важно – главное заставить всех о себе говорить.

Примерно так выглядела бы десятка главных претендентов на "Золотой мяч", если бы его не отменили. Естественно, спрогнозировать точное распределение мест крайне сложно, поскольку впереди еще Лига чемпионов и старт нового сезона – но люди здесь были бы примерно те же.

Впрочем, возможно это даже к лучшему – ведь теперь в лагере каждого из кандидатов могут оставаться с комфортной уверенностью, что именно их претендент был лучшим "на самом деле".

Вот в "Барселоне" точно не расстроились.