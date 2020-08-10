Окончательное решение. Джейдон Санчо не покинет Боруссию

Одна из трансферных саг лета завершилась. Лидер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо останется в команде. Об этом сообщил генеральный директор "шмелей" Михаэль Цорк.

"Джейдон Санчо входит в планы нашей команды. Он точно будет с нами в следующем сезоне. Решение окончательное. Думаю, что я ответил на главный вопрос", - цитирует Цорка пресс-служба "Боруссии".

???? Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Долгое время за Санчо гонялся "Манчестер Юнайтед". Однако пока руководство клуба пыталось сбить на футболиста цену, "Боруссия" уже начала подготовку к сезону и теперь не отпустит англичанина.

Его контракт с немецким клубом действителен до лета 2022-го. За последний сезон Джейдон совершил 40 результативных действий (20+20) в 42-х матчах.