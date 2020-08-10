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Окончательное решение. Джейдон Санчо не покинет Боруссию

Германия
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Окончательное решение. Джейдон Санчо не покинет Боруссию
UA-Футбол
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Одна из трансферных саг лета завершилась. Лидер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо останется в команде. Об этом сообщил генеральный директор "шмелей" Михаэль Цорк.

"Джейдон Санчо входит в планы нашей команды. Он точно будет с нами в следующем сезоне. Решение окончательное. Думаю, что я ответил на главный вопрос", - цитирует Цорка пресс-служба "Боруссии".

Долгое время за Санчо гонялся "Манчестер Юнайтед". Однако пока руководство клуба пыталось сбить на футболиста цену, "Боруссия" уже начала подготовку к сезону и теперь не отпустит англичанина.

Его контракт с немецким клубом действителен до лета 2022-го. За последний сезон Джейдон совершил 40 результативных действий (20+20) в 42-х матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Михаэль Цорк Джейдон Санчо
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