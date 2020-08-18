По стопам Хакими: Боруссия договорилась с Реалом об аренде бразильского таланта на 2 сезона

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Рейниер ближайшие 2 кампании проведет в Дортмунде – об этом сообщают Globo Esporte и Goal.com.

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О переходе игрока в "Боруссию" объявят официально уже в ближайшее время. Отмечается, что главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр в восторге от игры 18-летнего бразильца.

Напомним, Рейниер перешел в "королевский клуб" зимой этого года из "Фламенго" за 35 миллионов евро. Контракт хавбека со "сливочными" действует до июня 2026 года. За бразильский клуб Рейниер сыграл 15 матчей (6 голов и 2 результативные передачи). В Кастилье "Реала" он провел 3 матча (2 мяча).