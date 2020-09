Невероятный ассист Левандовски рабоной в матче с Шальке

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вчера проявил себя не только как завершитель топ-класса, но и как великолепный ассистент.

В матче первого тура Бундеслиги против "Шальке" (8:0) поляк отдал результативную передачу на Томаса Мюллера, исполнив навес рабоной.

Lewandowski is out here taking the piss.



The greatest modern player to never win the Ballon d’Or?



Bayern have just demolished Schalke 8-0. pic.twitter.com/ZBbrfVhzNS