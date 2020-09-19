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Невероятный ассист Левандовски рабоной в матче с Шальке
Роберт умеет не только завершать, но и созидать
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вчера проявил себя не только как завершитель топ-класса, но и как великолепный ассистент.
В матче первого тура Бундеслиги против "Шальке" (8:0) поляк отдал результативную передачу на Томаса Мюллера, исполнив навес рабоной.
Lewandowski is out here taking the piss.— Footbilly (@footbilly) September 18, 2020
The greatest modern player to never win the Ballon d’Or?
Bayern have just demolished Schalke 8-0. pic.twitter.com/ZBbrfVhzNS
Всего Роберт записал на свой счет гол и два ассиста во вчерашнем матче.
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