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Невероятный ассист Левандовски рабоной в матче с Шальке

Германия
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Роберт умеет не только завершать, но и созидать

Невероятный ассист Левандовски рабоной в матче с Шальке
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Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вчера проявил себя не только как завершитель топ-класса, но и как великолепный ассистент.

В матче первого тура Бундеслиги против "Шальке" (8:0) поляк отдал результативную передачу на Томаса Мюллера, исполнив навес рабоной.

Всего Роберт записал на свой счет гол и два ассиста во вчерашнем матче.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен)
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