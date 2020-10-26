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Бундеслига. Байер смог дожать Аугсбург

Германия
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Аргентинский форвард Аларио сделал дубль, еще один мяч забил Диаби

Бундеслига. Байер смог дожать Аугсбург
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Байер” любит владеть мячом, “Аугсбург” с радостью его отдает, и предпочитает действовать на контратаках. Можно было сказать, что сегодня вечером в Леверкузене состоится борьба стилей, но футбол всегда старается ускользать от обобщений.

Взять, к примеру, забитые голы. Первый мяч “Байера” – пенальти за игру рукой Фрамбергера после стандарта хозяев. Второй гол, уже во втором тайме, – подача со штрафного Амири и удар Аларио головой. “Аугсбург”, напротив, забил после комбинационной атаки. Варгас хорошо открывался на левом фланге под передачу Нидерлехнера, а затем удачно перевел мяч направо Калиджури. Экс-хавбек “Шальке” качнул защитника, и положил мяч в угол.

Ничью вряд ли можно было бы назвать справедливым исходом. Атаки “Байера” были содержательнее и перед самим голом Калиджури сумасшедший двойной момент упустили Виртц и Бэйли. Но и сам Леверкузен слишком много позволял “Аугсбургу” у своих ворот.

Последний гол случился на самых последних секундах матча. Гикевич покинул свои ворота, чтобы подключиться к угловому, “Байер” отбился и отправил на пустые ворота Диаби.

После сегодняшней победы Леверкузен смог подняться на чистое четвертое место.

Бундеслига, пятый тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Аугсбург” 3:1

Голы: Аларио 16 (пен.), Аларио 74, Диаби 90+4 – Калиджури 51

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер (Драгович 36), Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Паласиос (Виртц 63), Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Аларио (Беллараби 81), Диаби

“Аугсбург”: Гикевич – Яго, Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер (Гумны 81) – Калиджури, Груэсо, Хедира (Рихтер 81), Хан (Варгас 46) – Нидерлехнер (Штробль 74), Грегорич (Йенсен 46)

Предупреждения: Фрамбергер 15, Аларио 78 – Варгас 77

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Лукас Аларио Аугсбург
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