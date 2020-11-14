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Хавбек сборной Аргентины вылетел на 3 месяца из-за перелома поясничных позвонков

Германия
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Эксекиэль Палалиос получил серьезную травму

Хавбек сборной Аргентины вылетел на 3 месяца из-за перелома поясничных позвонков
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Полузащитник "Байера" Эксекиэль Паласиос получил тяжелую травму в игре за сборную Аргентины.

22-летний хавбек получил серьезную травму в матче квалификации ЧМ-2022 против Парагвая (1:1), покинув поле на 29-й минуте.

Паласиос был доставлен в больницу. Результаты обследования выявили у него перелом трех поясничных позвонков.

Ожидается, что игрок пропустит три месяца.

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В статье: Байер (Леверкузен) Эсекьель Паласиос
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