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Санчо уведомил боссов Боруссии, что намерен сменить клуб летом

Германия
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Джейдон собирается вернуться в Англию?

Санчо уведомил боссов Боруссии, что намерен сменить клуб летом
Новина українською

Джейдон Санчо сообщил боссам дортмундской "Боруссии", что намерен покинуть клуб по окончанию сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

Минувшим летом за Джейдоном отчаянно охотился "Манчестер Юнайтед", однако им не удалось убедить "шмелей" отпустить игрока. Дортмундцы тогда затребовали 120 миллионов евро.

В итоге Санчо согласился остаться еще на сезон, однако следующим летом будет нацелен на переезд в АПЛ.

В нынешнем сезоне англичанин записал на свой счет 2 гола и 4 ассиста в 9 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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