Левандовский получил награду Игрок года от AS

Игрок "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по решению испанского издания AS и всемирного футбольного саммита (WFS).

В рейтинге футболист обогнал Джошуа Киммиха и Лионеля Месси, которые заняли второе и третье место соответственно.

"Большое спасибо за награду лучшего игрока AS и WFS. Для меня большая честь стать первым обладателем награды AS и WFS.

Футбол - это наша страсть, наша жизнь, наша любовь! Еще раз спасибо! Берегите себя! " - сказал игрок.