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Левандовский получил награду Игрок года от AS
Очередное личное достижение для поляка
Игрок "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по решению испанского издания AS и всемирного футбольного саммита (WFS).
В рейтинге футболист обогнал Джошуа Киммиха и Лионеля Месси, которые заняли второе и третье место соответственно.
"Большое спасибо за награду лучшего игрока AS и WFS. Для меня большая честь стать первым обладателем награды AS и WFS.
Футбол - это наша страсть, наша жизнь, наша любовь! Еще раз спасибо! Берегите себя! " - сказал игрок.
Левандовский в прошлом сезоне забил 55 голов и отдал 10 ассистов в 47-ми матчах. В составе "Баварии" Роберт этом году выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.
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