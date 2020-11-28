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Левандовский получил награду Игрок года от AS

Германия
(2 голосов)

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Левандовский получил награду Игрок года от AS
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Игрок "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по решению испанского издания AS и всемирного футбольного саммита (WFS).

В рейтинге футболист обогнал Джошуа Киммиха и Лионеля Месси, которые заняли второе и третье место соответственно.

"Большое спасибо за награду лучшего игрока AS и WFS. Для меня большая честь стать первым обладателем награды AS и WFS.

Футбол - это наша страсть, наша жизнь, наша любовь! Еще раз спасибо! Берегите себя! " - сказал игрок.

Левандовский в прошлом сезоне забил 55 голов и отдал 10 ассистов в 47-ми матчах. В составе "Баварии" Роберт этом году выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) AS
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Источник:
AS

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