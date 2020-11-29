Бундеслига. Байер не смог сломить сопротивление Герты

В среднем 4.4 голов за матч забивалось в девятом туре Бундеслиги, пока между собой не сыграли “Байер” и “Герта”. 0:0 – редкий счет для чемпионата Германии, и до сегодня в сезоне 2020/21 он был зафиксирован только два раза.

В том, что команды сыграли без голов “виновата” скорее “Герта”. Команда Бруно Лаббадии после 2:5 в прошлом туре от Дортмунда, выбрала негативную модель игры на матч в Леверкузене и умело сдерживала “Байер”. Кроме того, у Леверкузена были существенные кадровые проблемы. Из-за незначительных проблем со здоровьем, в заявку на игру не попали форвард Аларио и атакующие хавбеки Беллараби и Амири. В запасе у “Байера” сегодня было только шесть футболистов, из них два вратаря, три защитника и 17-летний нападающий. Усилить игру некем, а три дня назад эти же футболисты играли против “Хапоэля” в Лиге Европы.

Поэтому не стоит удивляться, что “Байер” сегодня был не настолько резв в атаке, как мы привыкли от него ожидать. 0:0 – Леверкузен занимает третье место, “Герта” впервые в новом сезоне не пропустила.

Бундеслига, девятый тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Герта” Берлин 0:0

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Драгович (Едвай 74), Синкгравен – Виртц, Баумгартлингер, Демирбай – Бэйли, Шик, Диаби

“Герта”: Шволов – Платтенхардт, Альдерете (Дардаи 75), Боята, Пекарик – Гендузи, Штарк – Лукебакио (Нганкам 70), Кунья, Дарида – Пентек (Лекки 70)

Предупреждения: Синкгравен 79, Бэйли 90+4 – Кунья 30