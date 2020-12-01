Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Появился ещё один претендент на Алабу
Футболист намерен покинуть Баварию
Защитник "Баварии" Давид Алаба следующим летом может перейти в "Челси", пишет AS.
По данным СМИ, стороны уже провели переговоры, и 28-летний австриец зимой подпишет предварительный контракт, а летом 2021-го года по истечении контракта с мюнхенцами переедет в АПЛ как свободный агент.
Читайте такжеМонзуль рассудит матч Лиги Европы
Алаба в 2008 году перебрался в "Баварию" из "Аустрии". В текущем сезоне австрийский защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Селезнев вступился за команду Шевченко: Забирать очки, если матч не состоялся? Авантюра Швейцарии
- Бундеслига. Дортмунд не хочет чемпионской гонки, удача Баварии, триллер Униона и Айнтрахта
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...