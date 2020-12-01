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Появился ещё один претендент на Алабу

Германия
(1 голосов)

Футболист намерен покинуть Баварию

Появился ещё один претендент на Алабу
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Защитник "Баварии" Давид Алаба следующим летом может перейти в "Челси", пишет AS.

По данным СМИ, стороны уже провели переговоры, и 28-летний австриец зимой подпишет предварительный контракт, а летом 2021-го года по истечении контракта с мюнхенцами переедет в АПЛ как свободный агент.

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Алаба в 2008 году перебрался в "Баварию" из "Аустрии". В текущем сезоне австрийский защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Челси
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