Появился ещё один претендент на Алабу

Защитник "Баварии" Давид Алаба следующим летом может перейти в "Челси", пишет AS.

По данным СМИ, стороны уже провели переговоры, и 28-летний австриец зимой подпишет предварительный контракт, а летом 2021-го года по истечении контракта с мюнхенцами переедет в АПЛ как свободный агент.

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Алаба в 2008 году перебрался в "Баварию" из "Аустрии". В текущем сезоне австрийский защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.