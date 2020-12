СМИ: Холанд может пропустить из-за травмы от четырех до шести недель

Не так давно мы сообщали, что основной форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд пропустит игру против "Лацио". Но все оказалось даже хуже.

Немецкие СМИ сейчас сообщают, что норвежец проведет в лазарете от четырех до шести недель. Он уже не сыграет до зимнего перерыва.

???? | Erling Haaland will miss 4-6 weeks of football due to his hamstring injury.



Get well soon, @ErlingHaaland! ???????????? pic.twitter.com/yz1bPf1PWs