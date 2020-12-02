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СМИ: Холанд может пропустить из-за травмы от четырех до шести недель

Германия
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Очень плохие новости для "шмелей"

СМИ: Холанд может пропустить из-за травмы от четырех до шести недель
UA-Футбол
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Не так давно мы сообщали, что основной форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд пропустит игру против "Лацио". Но все оказалось даже хуже.

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Немецкие СМИ сейчас сообщают, что норвежец проведет в лазарете от четырех до шести недель. Он уже не сыграет до зимнего перерыва.

В этом сезоне Эрлинг выходил на поле 14 раз и забил 17 голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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