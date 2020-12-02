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СМИ: Холанд пропустит матч Лиги Чемпионов из-за повреждения

Лига Чемпионов
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Неприятные новости для "шмелей"

СМИ: Холанд пропустит матч Лиги Чемпионов из-за повреждения
UA-Футбол
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Сегодня, в матче пятого тура Лиги Чемпионов, "Боруссия" сыграет против "Лацио". Люсьен Фавр не сможет задействовать одного из лидеров.

По данным Sky Sport Italia, Эрлинг Холанд получил повреждение бедра на тренировке и не сыграет в матче. В текущем сезоне Холанд забил 17 голов в 14-ти играх.

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Напомним, что в первом туре ЛЧ "орлы" обыграли "Боруссию" со счетом 3:1.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лацио (Рим) Эрлинг Холанд
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