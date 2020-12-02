Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Холанд пропустит матч Лиги Чемпионов из-за повреждения
Неприятные новости для "шмелей"
Сегодня, в матче пятого тура Лиги Чемпионов, "Боруссия" сыграет против "Лацио". Люсьен Фавр не сможет задействовать одного из лидеров.
По данным Sky Sport Italia, Эрлинг Холанд получил повреждение бедра на тренировке и не сыграет в матче. В текущем сезоне Холанд забил 17 голов в 14-ти играх.
Напомним, что в первом туре ЛЧ "орлы" обыграли "Боруссию" со счетом 3:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Верес справедливо выбивает Мариуполь
- Киев видел и лучшую версию Реала, и ужасный матч. Испанские СМИ про игру Шахтер - Реал
- Сегодня состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...