СМИ: Холанд пропустит матч Лиги Чемпионов из-за повреждения

Сегодня, в матче пятого тура Лиги Чемпионов, "Боруссия" сыграет против "Лацио". Люсьен Фавр не сможет задействовать одного из лидеров.

По данным Sky Sport Italia, Эрлинг Холанд получил повреждение бедра на тренировке и не сыграет в матче. В текущем сезоне Холанд забил 17 голов в 14-ти играх.

Напомним, что в первом туре ЛЧ "орлы" обыграли "Боруссию" со счетом 3:1.