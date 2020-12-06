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Бундеслига. Штутгарт поднялся на восьмое место после победы над Вердером

Германия
(1 голосов)

Бременцы проигрывают во втором матче подряд

Бундеслига. Штутгарт поднялся на восьмое место после победы над Вердером
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче воскресенья в Бундеслиге “Штутгарт” минимально переиграл на выезде “Вердер”.

“Швабы” показали более содержательный футбол в атаке, хотя и уступили “Вердер” в таких статистических показателях, как количество ударов и владение. Однако моменты у гостей были острее.

Первый гол “Штутгарт” забил после пенальти, который привез арендованный у “Манчестер Юнайтед” Таит Чонг, а второй мяч – троллинг от Силаса Вамангитуки. Форвард “Штутгарта” воспользовался недоразумением между Топраком и Павленкой, перехватил мяч, и очень не спеша вкатил его в ворота.

Было уже компенсированное время, и только на последних секундах хозяева отквитали один гол после удара головой Зельке. Победа “Штутгарта” 2:1.

Бундеслига. Штутгарт поднялся на восьмое место после победы над Вердером - изображение 1

Бундеслига. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Штутгарт” 1:2

Голы: Зельке 90+3 – Вамангитука 30 (пен.), Вамангитука 90+1

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон – Грос (Эррас 87), Эггештайн – Биттенкур (Вольтемаде 59), Осако (Шмид 80), Чонг – Сарджент (Зельке 60)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель 46) – Соса, Мангаля, Эндо, Вамангитука (Чурлинов 90+2) – Кастро (Ферстер 59) – Кулибали (Массимо 73), Калайджич (Клемент 59)

Предупреждения: Осако 25, Чонг 40, Грос 65, Зельке 90+1 – Мавропанос 36, Мангаля 56, Кастро 58, Вамангитука 90+1

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В статье: Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии Штутгарт (Германия)
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