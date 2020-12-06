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Бундеслига. Штутгарт поднялся на восьмое место после победы над Вердером
Бременцы проигрывают во втором матче подряд
В первом матче воскресенья в Бундеслиге “Штутгарт” минимально переиграл на выезде “Вердер”.
“Швабы” показали более содержательный футбол в атаке, хотя и уступили “Вердер” в таких статистических показателях, как количество ударов и владение. Однако моменты у гостей были острее.
Первый гол “Штутгарт” забил после пенальти, который привез арендованный у “Манчестер Юнайтед” Таит Чонг, а второй мяч – троллинг от Силаса Вамангитуки. Форвард “Штутгарта” воспользовался недоразумением между Топраком и Павленкой, перехватил мяч, и очень не спеша вкатил его в ворота.
Было уже компенсированное время, и только на последних секундах хозяева отквитали один гол после удара головой Зельке. Победа “Штутгарта” 2:1.
Бундеслига. Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Штутгарт” 1:2
Голы: Зельке 90+3 – Вамангитука 30 (пен.), Вамангитука 90+1
“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон – Грос (Эррас 87), Эггештайн – Биттенкур (Вольтемаде 59), Осако (Шмид 80), Чонг – Сарджент (Зельке 60)
“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель 46) – Соса, Мангаля, Эндо, Вамангитука (Чурлинов 90+2) – Кастро (Ферстер 59) – Кулибали (Массимо 73), Калайджич (Клемент 59)
Предупреждения: Осако 25, Чонг 40, Грос 65, Зельке 90+1 – Мавропанос 36, Мангаля 56, Кастро 58, Вамангитука 90+1
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