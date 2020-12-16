Бундеслига. Шальке - Фрайбург 0:2. Еще один шаг к вылету

В прошлом матче “Шальке” в Бундеслиге было много событий: страшная травма головы Ута, два гола в ворота “Аугсбурга” и упущенная победа на последних секундах против соперника, который играл в меньшинстве. Сегодня никаких драматических событий не было. Просто безнадежное поражение конкуренту в борьбе за вылет.

В первом тайме обе команды не хотели рисковать и очень медленно раскатывали мяч. После перерыва игра в принципе осталась прежней, но счет на табло изменился. “Фрайбург” провел несколько осмысленных атак, и этого оказалось достаточно, чтобы провести два гола. Впервые в своей карьере в Бундеслиге дубль сделал 23-летний хавбек “Фрайбурга” Роланд Шаллаи.

0:2 – восьмое поражение “Шальке” в чемпионате, последнее место, 28-й матч подряд без побед. Вылет в Бундеслигу 2 становится все более реальным.

Бундеслига, 12-й тур. Гельзенкирхен, “Фелтинс-Арена”

“Шальке” – “Фрайбург” 0:2

Голы: Шаллаи 50, Шаллаи 68

“Шальке”: Ферманн – Стамбули, Кабак, Сане, Очипка – Сердар, Маскарель (Шепф 73) – Матондо (Хоппе 86), Арит (Кутуджу 70), Раман (Мендиль 73) – Бужеляб

“Фрайбург”: Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Темпельманн 90+2), Шмид (Абраши 90+2) – Грифо (Квон 69), Петерсен (Хелер 60), Шаллаи (Демирович 69)

Предупреждения: Раман 19, Сердар 83 – Сантамария 36