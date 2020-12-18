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"О капитан, мой капитан". Боруссия М продлила контракт с двумя игроками
Лидер и ветеран
"Боруссия" из Менхенгладбаха продлила контракты с двумя футболистами. Об этом сообщает официальная пресс-служба "немецкой стороны".
До 2023-го года сделку продлил капитан команды Ларс Штиндль. В текущем сезоне полузащитник отметился 15 результативными действиям (9+6).
Для описания этого события пресс-служба использовала строчки стихотворение Уолта Уитмана - "О капитан, мой капитан".
O captain, my captain ????????@stindl28 has signed a contract extension with the Foals until 2023 ✍️#DieFohlen pic.twitter.com/F4oTn48vup— Gladbach (@borussia_en) December 18, 2020
Также свою подпись под новым контрактом поставил ветеран клуба Тони Янчке. Он защищает цвета "Боруссии" с 2008-го года.
The Fußballgott is going nowhere ????@tonyjantschke has signed a two-year extension with the Foals, keeping him at the club until 2023 and beyond, with an agreement in place for him to work with the club after his retirement ????????#DieFohlen pic.twitter.com/1UAHeYyG8K— Gladbach (@borussia_en) December 18, 2020
Напомним, что "Боруссия" сумела отлично себя показать в Лиге Чемпионов, выйдя в 1/8 финала.
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