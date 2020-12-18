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"О капитан, мой капитан". Боруссия М продлила контракт с двумя игроками

Германия
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Лидер и ветеран

"О капитан, мой капитан". Боруссия М продлила контракт с двумя игроками
UA-Футбол
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"Боруссия" из Менхенгладбаха продлила контракты с двумя футболистами. Об этом сообщает официальная пресс-служба "немецкой стороны".

До 2023-го года сделку продлил капитан команды Ларс Штиндль. В текущем сезоне полузащитник отметился 15 результативными действиям (9+6).

Для описания этого события пресс-служба использовала строчки стихотворение Уолта Уитмана - "О капитан, мой капитан".

Также свою подпись под новым контрактом поставил ветеран клуба Тони Янчке. Он защищает цвета "Боруссии" с 2008-го года.

Напомним, что "Боруссия" сумела отлично себя показать в Лиге Чемпионов, выйдя в 1/8 финала.

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В статье: Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Тони Янчке
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