"О капитан, мой капитан". Боруссия М продлила контракт с двумя игроками

"Боруссия" из Менхенгладбаха продлила контракты с двумя футболистами. Об этом сообщает официальная пресс-служба "немецкой стороны".

До 2023-го года сделку продлил капитан команды Ларс Штиндль. В текущем сезоне полузащитник отметился 15 результативными действиям (9+6).

Для описания этого события пресс-служба использовала строчки стихотворение Уолта Уитмана - "О капитан, мой капитан".

Также свою подпись под новым контрактом поставил ветеран клуба Тони Янчке. Он защищает цвета "Боруссии" с 2008-го года.

The Fußballgott is going nowhere ????@tonyjantschke has signed a two-year extension with the Foals, keeping him at the club until 2023 and beyond, with an agreement in place for him to work with the club after his retirement ????????#DieFohlen pic.twitter.com/1UAHeYyG8K