Братья-близнецы Бендер объявили о завершении карьеры

Близнецы Ларс и Свен Бендер закончат карьеру по окончанию сезона 2020/21. Контракты 31-летних футболистов с “Байером” истекают летом и братья решили не продлевать их.

“После долгого раздумья о нашем будущем мы приняли решение не продлевать наше сотрудничество с “Байером”, – говорится в заявлении Бендеров. – Это решение не против клуба, а за здоровья и за наши семьи. Мы поняли, что нам будет сложно играть на высшем уровне после этого сезона. Все знают, что мы отдаемся игре на сто процентов каждый день, как на тренировках, так и во время матчей. К сожалению, нам это удается все сложнее из-за постоянных болей и физических проблем, которые мы испытываем все чаще”.

Ларс и Свен Бендер – воспитанники клуба “Мюнхен 1860”. Ларс присоединился к “Байеру” в 2009 году и с 2015 года является капитаном команды. Свен Бендер присоединился к Леверкузену в 2017 году после восьми лет проведенных в “Боруссии” Дортмунд.

Братья-близнецы Бендер являются игроками основы и лидерами “Байера” как на поле, так и в вне его. Также в свое время они вызывалась в национальную сборную. Свен провез за Германию семь матчей, Ларс – 19.

“В Бундеслиге не так много таких игроков как Ларс и Свен. Они демонстрируют экстремальную силу воли и преданность делу, исключительный профессионализм и надежность. Нам нужны их качества в оставшийся шесть месяцев, чтобы достичь своих амбиций. Крайняя амбициозность – эта черта двух братьев, которая им позволяет на 100 процентов быть преданным делу. Что касается Ларса, то за все мои годы в Леверкузене, я не встречах другого игрока, который настолько бы ассоциировался с “Байером”. Мы ему обязаны”, – рассказывает гендиректор “Байера” Руди Феллер.

На конец 2020 года Ларс Бендер, номинально правый защитник, провел за “Байер” во всех турнирах 337 матчей, из 252 в Бундеслиге. Центрбек Свен Бендер провел за Леверкузен 123 матча, за Дортмунд – 224. В чемпионате Германии у него 255 матчей.