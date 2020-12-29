Первый из футболистов в хоккейной стране. Альфонсо Дэвис - спортсмен года в Канаде

Юный Альфонсо Дэвис выиграл все клубные трофеи в 2020-м году, а также ряд индивидуальных титулов. Сегодня он стал обладателем еще одной награды.

Левый фулбек "Баварии" был признан лучшим спортсменом года в Канаде. Стоит отметить, что он стал первым футболистом, который удостоился этой награды.

В этом сезоне Дэвис успел отыграть 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.