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Первый из футболистов в хоккейной стране. Альфонсо Дэвис - спортсмен года в Канаде

Германия
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Нельзя сказать, что незаслуженно

Первый из футболистов в хоккейной стране. Альфонсо Дэвис - спортсмен года в Канаде
UA-Футбол
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Юный Альфонсо Дэвис выиграл все клубные трофеи в 2020-м году, а также ряд индивидуальных титулов. Сегодня он стал обладателем еще одной награды.

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Левый фулбек "Баварии" был признан лучшим спортсменом года в Канаде. Стоит отметить, что он стал первым футболистом, который удостоился этой награды.

В этом сезоне Дэвис успел отыграть 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Канада Альфонсо Дэвис
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