Первый из футболистов в хоккейной стране. Альфонсо Дэвис - спортсмен года в Канаде

Юный Альфонсо Дэвис выиграл все клубные трофеи в 2020-м году, а также ряд индивидуальных титулов. Сегодня он стал обладателем еще одной награды.

Левый фулбек "Баварии" был признан лучшим спортсменом года в Канаде. Стоит отметить, что он стал первым футболистом, который удостоился этой награды.

Alphonso Davies wins the @PostmediaNews Canadian Male Athlete of the Year Award#TheBestInCanada ???????? #CANMNT https://t.co/SlYrViGWjX pic.twitter.com/kS6rUnAxbp