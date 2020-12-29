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Первый из футболистов в хоккейной стране. Альфонсо Дэвис - спортсмен года в Канаде
Нельзя сказать, что незаслуженно
Юный Альфонсо Дэвис выиграл все клубные трофеи в 2020-м году, а также ряд индивидуальных титулов. Сегодня он стал обладателем еще одной награды.
Левый фулбек "Баварии" был признан лучшим спортсменом года в Канаде. Стоит отметить, что он стал первым футболистом, который удостоился этой награды.
Alphonso Davies wins the @PostmediaNews Canadian Male Athlete of the Year Award#TheBestInCanada ???????? #CANMNT https://t.co/SlYrViGWjX pic.twitter.com/kS6rUnAxbp— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 29, 2020
В этом сезоне Дэвис успел отыграть 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
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