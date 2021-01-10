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Последствия COVID-19. Защитник Вольфсбурга не доиграл матч с Унионом из-за проблем с дыханием
Марин Понграчич был заменен в перерыве
Центрбек “Вольфсбурга” Марин Понграчич был заменен в перерыве
Понграчич на старте сезона переболел мононуклеозом, а затем подхватил коронавирус в расположении сборной Хорватии. После своего выздоровления защитник сразу вернулся в основу “Вольфсбурга”, но его игра не отличалась стабильностью.
“Марин испытывал проблемы с дыханием. Обычно футболисты останавливаются для того, чтобы перевести дух уже в овертайме, но он это делал в игре против “Униона” начиная с 15-й минуты. Он не готов на сто процентов. Никто из нас не знает, как инфекция повлияет на него”, – цитирует Гласнера kicker.
Также во время международной паузы в сборной Хорватии заразился коронавирусом и нападающий “Хоффенхайма” Андрей Крамарич. Из-за болезни он не играл более месяца, как и фланговый защитник “Боруссии” Менхенгладбах Рами Бенсебаини. Едва ли не сильнее всех пострадал от коронавируса в Бундеслиге форвард “РБ Лейпциг” Хван Хи Чхан. Кореец только недавно вернулся в игру после двухмесячного перерыва.
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