Последствия COVID-19. Защитник Вольфсбурга не доиграл матч с Унионом из-за проблем с дыханием

Центрбек “Вольфсбурга” Марин Понграчич был заменен в перерыве матча Бундеслиги против “Униона”. Как объяснил после игры тренер “волков” Оливер Гласнер, 23-летний футболист еще не полностью оправился от последствий коронавируса.

Понграчич на старте сезона переболел мононуклеозом, а затем подхватил коронавирус в расположении сборной Хорватии. После своего выздоровления защитник сразу вернулся в основу “Вольфсбурга”, но его игра не отличалась стабильностью.

“Марин испытывал проблемы с дыханием. Обычно футболисты останавливаются для того, чтобы перевести дух уже в овертайме, но он это делал в игре против “Униона” начиная с 15-й минуты. Он не готов на сто процентов. Никто из нас не знает, как инфекция повлияет на него”, – цитирует Гласнера kicker.

Также во время международной паузы в сборной Хорватии заразился коронавирусом и нападающий “Хоффенхайма” Андрей Крамарич. Из-за болезни он не играл более месяца, как и фланговый защитник “Боруссии” Менхенгладбах Рами Бенсебаини. Едва ли не сильнее всех пострадал от коронавируса в Бундеслиге форвард “РБ Лейпциг” Хван Хи Чхан. Кореец только недавно вернулся в игру после двухмесячного перерыва.