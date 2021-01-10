Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Витсель может пропустить Евро из-за серьезной травмы
Полгода без футбола
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель во вчерашнем матче против "Лейпцига" получил травму на 29-ой минуте матча и не смог продолжить игру.
Как сообщает Twitter клуба, в игрока диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Приблизительное время реабилитации от такой травмы составляет полгода. Это значить, что футболист, скорее всего, пропустит Евро-2020.
Unfortunate news. Axel Witsel suffered a torn Achilles tendon during yesterday’s match and will be out for an extended period of time.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 10, 2021
We all wish Axel a speedy and successful recovery ???? pic.twitter.com/vTsdzEHzZQ
В этом сезоне бельгиец провел за "Боруссию" 22 матча, в которых отметился одним голом. Также на его счету пять полных поединков и один забитый мяч за Национальную сборную Бельгии в прошлом розыгрыше Лиги Наций.
Популярное сейчас
- Вест Хэм нашел замену Ярмоленко, Фернандиньо на распутье. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол
- Коваленко согласовал контракт с Аталантой, Шахтер снова отдал игрока в аренду Десне. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО