Витсель может пропустить Евро из-за серьезной травмы

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель во вчерашнем матче против "Лейпцига" получил травму на 29-ой минуте матча и не смог продолжить игру.

Как сообщает Twitter клуба, в игрока диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Приблизительное время реабилитации от такой травмы составляет полгода. Это значить, что футболист, скорее всего, пропустит Евро-2020.

Unfortunate news. Axel Witsel suffered a torn Achilles tendon during yesterday’s match and will be out for an extended period of time.



We all wish Axel a speedy and successful recovery ???? pic.twitter.com/vTsdzEHzZQ