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Витсель может пропустить Евро из-за серьезной травмы

Германия
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Полгода без футбола

Витсель может пропустить Евро из-за серьезной травмы
Новина українською

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель во вчерашнем матче против "Лейпцига" получил травму на 29-ой минуте матча и не смог продолжить игру.

Как сообщает Twitter клуба, в игрока диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Приблизительное время реабилитации от такой травмы составляет полгода. Это значить, что футболист, скорее всего, пропустит Евро-2020.

В этом сезоне бельгиец провел за "Боруссию" 22 матча, в которых отметился одним голом. Также на его счету пять полных поединков и один забитый мяч за Национальную сборную Бельгии в прошлом розыгрыше Лиги Наций.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аксель Витсель Национальная сборная Бельгии
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