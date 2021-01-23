Бундеслига. Депрессивная Герта проиграла в домашнем матче Вердеру 1:4

После домашних 0:3 в прошлом туре с “Хоффенхаймом”, берлинская “Герта” снова проиграла с разгромным счетом на “Олимпиаштадионе”. В этот раз “Big City Club” был повержен бременским “Вердером”. 1:4.

Для спортивного директора Михаеля Преетца и главного тренера Бруно Лаббадии это вероятно был последний матч в “Герте”. Матч с “Вердером” был из категории “must win”. Но “Герта” снова провалилась, проиграв в девятый раз в сезоне.

Будет большим преувеличением сказать, что “Вердер” великолепно провел этот матч. Напротив. По стилю игры бременцы – одна из наиболее удручающих команд Бундеслиги. Что только подчеркивает глубину падения “Герты”.

Гости вышли вперед на десятой минуте, благодаря пенальти Зельке. “Герта” тоже могла ответить голом с одиннадцатиметрового, но удар Куньи потащил Павленка. В прошлом туре Пентек не забил пенальти “Хоффенхайму” пенальти при счете 0:0. В этот Кунья не воспользовался шансом сравнять счет.

Через семь минут после эпизода с пенальти, “Вердер” забил второй гол. Простой навес с углового, и Топрак отлично ударил головой.

Тем не менее у “Герты” оставались надежды. В самом конце первого тайма форвард берлинцев Кордоба также забил головой, откликнувшись на навес Пекарика. Но во втором тайме “Герта” снова пропустила дважды.

“Герта” как-то пыталась атаковать и создавать моменты у ворот Павленки, но как только мяч оказывался на ее половине, “Герта” пропускала. Сначала берлинцы недосмотрели за Биттенкуром, который оказался сам в штрафной Шволова после навеса Эггештайна, затем сумасшедший дальний удар получился у Сарджента.

Наиграл ли “Вердер” на 4:1? Скорее, нет. Но “Герте” от этого не легче. Берлинцы находятся в крайне разобранном состоянии.

Бундеслига, 28-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Вердер” Бремен 1:4

Голы: Кордоба 45+2 – Зельке 10 (пен.), Топрак 29, Биттенкур 57, Сарджент 77

На 22-й минуте Кунья не реализовал (вратарь)

“Герта”: Шволов – Пекарик (Пентек 64), Штарк, Альдерете, Нетц – Гендузи, Тузар (Редан 64), Миттельштедт (Лекки 46) – Дарида, Кордоба, Кунья

“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак (Мойсандер 51), Велькович – Агу, Мбом (Рашица 52), Эггештайн, Биттенкур, Гебре Селассие – Зельке (Сарджент 32), Шмид (Осако 85)

Предупреждения: Миттельштедт 9, Кордоба 26 – Зельке 12, Мбом 21, Биттенкур 86