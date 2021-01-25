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Герта назвала имя нового главного тренера

Германия
(1 голосов)

Им стал 44-летний специалист

Герта назвала имя нового главного тренера
Новина українською

Новым главным тренером "Герты" стал венгерский специалист Паль Дардаи. Ранее он уже тренировал берлинскую команду.

Ранее руководство клуба уволило Бруно Лаббадию.

Дардаи, который последние полтора года работал с юношескими командами "Герты", подписал контракт до 2022 года.

"Герта" в таблице чемпионата Германии после 18 матчей располагается на 14-й строчке с 17 очками. В ближайшем туре берлинская команда сыграет в гостях с "Айнтрахтом" 30 января.

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В статье: Герта (Берлин) Герта Паль Дардаи
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