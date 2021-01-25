Германия
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Герта назвала имя нового главного тренера
Им стал 44-летний специалист
Новым главным тренером "Герты" стал венгерский специалист Паль Дардаи. Ранее он уже тренировал берлинскую команду.
Ранее руководство клуба уволило Бруно Лаббадию.
Дардаи, который последние полтора года работал с юношескими командами "Герты", подписал контракт до 2022 года.
"Герта" в таблице чемпионата Германии после 18 матчей располагается на 14-й строчке с 17 очками. В ближайшем туре берлинская команда сыграет в гостях с "Айнтрахтом" 30 января.
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