Бундеслига. Восьмое поражение Боруссии Дортмунд, Мустафи ошибается в Шальке, победы Вольфсбурга и Байера

Перспективы “Боруссии” Дортмунд не самые оптимистичные. BVB проиграл уже в восьмом матче в двадцати турах, в то время как игравшие одновременно с ним конкуренты за Лигу чемпионов победили в своих матчах (Гладбах и Франкфурт сыграют позже). “Фрайбург” – крепкий орешек, но “Боруссия” должна винить только себя за это поражение.

Дортмунд слишком уважительно отнесся к “Фрайбургу”. Достаточно только посмотреть, кто играл на позиции правого защитника (Эмре Джан). “Боруссия” играла слишком медленно, осторожно, предсказуемо. Эрлинга Холанда как будто и не было на поле, это можно сказать и о Джейдоне Санчо. Давно стал невидимкой Марко Ройс. Кроме того, очень сырой и не сыгранной выглядела пара в центре поля Дилэйни – Брандт. “Фрайбургу” не составляло труда удерживать ничейный счет.

Более того – после перерыва команда Кристиана Штрайха стала смелее атаковать и была вознаграждена двумя голами.

Неудивительно, что “Боруссия” активно ищет нового кипера. Бюрки в следующем сезоне получит статус запасного, Хитц покинет клуб. Никто не будет его удерживать, особенно после сегодняшнего матча.

33-летний швейцарский кипер за три минуты пропустил два гола после дальних ударов. И если гол корейца Ена – ситуация 50 на 50, то во втором мяче Хитцу нет оправданий. Защитник “Фрайбурга” Шмид пробил сильно и точно с угла штрафной, но прямо в ближний угол, который, как известно, всегда остается на совести кипера.

“Боруссия” была шокирована двумя пропущенным голами, и Эдин Терзич отреагировал на счет несколькими заменами. Каких-то продуманный действий в атаке у Дортмунда не было, но один гол все же удалось отыграть. Холанд протащил мяч и дал пас на свободного Мукоко. 16-летний форвард забил второй гол за BVB в чемпионате, он же в конце игры мог сделать дубль, но ударил в руки Мюллеру. “Фрайбург” отстоял победу, и Кристиан Штрайх впервые смог обыграть Дортмунд.

“Байер” Леверкузен, “РБ Лейпциг” и “Вольфсбург” уверенно переиграли своих соперников и оторвались от Дортмунда.

Леверкузен собрался после унизительного вылета от команды четвертой лиги в Кубке посреди недели, и забил пять голов “Штутгарту”. Гости играли очень открыто, что было на руку “Байеру”. Бэйли, Диаби и Шик находили слишком много пространства, не подвела “Байер” и реализация. Один гол забил и новичок команды Демерэй Грэй, приехавший из “Лестера”.

“Шальке” в игре с “Лейпцигом” был слишком заточен на деструктиве, и возможно бы справился со своей задачей, но перед самим перерывом получил гол в свои ворота. Опытный Мустафи при угловом не уследил за Мукиэле и защитник РБ точно пробил головой. Во втором тайме “Лейпцигу” было легче и команда Нагельсманна забила еще два гола. Забитцер забил с игры, а Орбан после углового, перепрыгнув… Мустафи.

Ваут Вегорст забил 14-й гол в чемпионате. Благодаря солидной игре своего бомбардира “Вольфсбург” продолжает побеждать, и занимать третье место в турнирной таблице. Сегодня нидерландец открыл счет в матче с “Аугсбургом”, второй гол на счету Баку.

“Майнц” добыл третью победу и приблизился к спасительному пятнадцатому месту. “Карнавальный клуб” еще может избежать вылета, у “Шальке” шансов все меньше.

Бундеслига, 20-й тур

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Боруссия” Дортмунд 2:1

Голы: Ен 49, Шмид 52 – Мукоко 76

“Фрайбург”: Мюллер – Шмид (Кюблер 85), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер – Сантамария, Хефлер – Хелер (Кайтель 85), Грифо (Гульде 77) – Демирович, Ен

“Боруссия”: Хитц – Геррейру, Аканджи, Хуммельс, Джан – Дилэйни (Дауд 60), Брандт (Беллингем 48) – Санчо, Ройс (Мукоко 59), Рейна (Рейньер 71) – Холанд

Предупреждения: Хаберер 90+4 – Беллингем 78, Аканджи 90+2

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Мукиэле 45+3, Забитцер 73, Орбан 87

“Шальке”: Ферманн – Вильям, Мустафи, Настасич, Колашинац – Маскарель (Чау 59), Стамбули – Шепф (Раман 59), Ут (Бужеляб 39), Арит – Хоппи (Сердар 79)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Мукиэле – Кампль – Анхелиньо (Хальстенберг 88), Забитцер (Айдара 83), Нкунку (Хван 83), Адамс (Клостерманн 67) – Серлот (Поульсен 67), Ольмо

Предупреждения: Маскарель 27, Колашинац 69 – Забитцер 82

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Штутгарт” 5:2

Голы: Демирбай 18, Демирбай 31, Бэйли 56, Виртц 68, Грэй 84 – Калайджич 58, Калайджич 77

“Байер”: Градецки – Фосу-Менса (Драгович 63), Та, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Арангис (Свен Бендер 87), Демирбай – Бэйли (Фримпонг 74), Шик, Диаби (Грэй 74)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф (Ахамада 46), Антон, Мавропанос – Вамангитука, Мангаля, Эндо, Массимо (Томми 46) – Ферстер (Кулибали 80), Климович (Клемент 62) – Гонсалес (Калайджич 23)

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Вольфсбург” 0:2

Голы: Вегорст 38, Баку 59

“Аугсбург”: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Штробль (Чивея 77), Груэсо (Оксфорд 77)– Калиджури (Йенсен 66), Бенеш (Рихтер 66), Хан (Варгас 86) – Нидерлехнер

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Гилявоги 68)– Штеффен (Брекало 78), Герхардт (Филипп 78), Баку (Жоау Виктор 90+1) – Вегорст (Бялек 90+1)

Предупреждения: Бенеш 40, Гумны 52

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – Унион” Берлин 1:0

Гол: Ньякате 22 (пен.)

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Белль, Ньякате – Да Коста, Баррейро, Кор, Мвене – Латца (Тауэр 80) – Салаи (Глацель 80), Онисиво (Буркхардт 84)

“Унион”: Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Гиссельманн (Рюэрсон 66), Ингварстен (Эндо 81) , Андрих, Гентнер (Грисбек 66), Триммель – Тойхерт (Муса 73), Авонийи (Похьянпало 73)

Предупреждения: Кор 28, Баррейро 40 – Шлоттербек 21, Тойхерт 33, Шлоттербек 55, Кнохе 60, Триммель 67

Удаление: Шлоттербек 55