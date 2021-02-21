Новый король Рейна, мечтающий о Барселоне. Резкий взлет Флориана Виртца

Если бы руководство "Байера" попросили охарактеризовать уход Кая Хавертца в лондонский "Челси" строчкой из известной песни, то они бы со стопроцентной вероятностью выбрали бы "Отряд не заметил потери бойца". Место 21-летнего игрока бундесманшафт занял семнадцатилетний юнец Флориан Виртц, которого без преувеличений можно назвать главным талантом поколения. Откуда он появился?

Флориан Виртц родился 3 мая 2003 года недалеко от города Пульхайм, что в Северной Рейн-Вестфалии. Это совсем недалеко от Кельна и именно в академию клуба из этого города была зачислен парень, когда ему уже было семь лет.

Футбол – семейное дело Виртцев. Оба родителя Флориана являются агентами, причем отец также был председателем правления клуба "Грюн-Вайс Браувейллер". Старшая сестра, Джулиана, также футболистка и брат повторяет ее путь: она была хороша в "Кельне", а теперь играет в "Байере". В женской Бундеслиге дебютировала в 2018 году в возрасте шестнадцати лет и играла за "молодежку".

В академии "Кельна" Виртц провел почти десять лет. Местная газета Kölner Express дала ему исчерпывающую характеристику: "Лучший хавбек за тридцать лет, который прошел через клуб". "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "РБ Лейпциг" и "Ливерпуль" – все эти команды уже вовсю следили за парнем и хотели видеть его у себя. Но он оказался в "Байере", причем в нарушение негласного правила, по которому клубы, представляющие рейнский регион Германии, а это "Байер", "Боруссия Менхенгладбах", "Фортуна" и "Кельн", не уводят друг у друга игроков.

"Фло может вообще все, – объяснил директор академии "Кельна" Йорг Якобс, который совершенно не удивлен тому, что делает сейчас его бывший подопечный. – Он обладает отличной техникой, невероятным игровым интеллектом, быстро обращается с мячом и отлично его ведет. В нем сочетаются потенциал и крайняя решимость, что бывает крайне редко. Я мало видел таких футболистов, которые будучи игроками атаки, возвращаются назад, чтобы вернуть мяч. Он также хочет побеждать во всех оборонительных дуэлях, и это делает его полноценным игроком. Если он будет сохранять форму, то станет в ту же категорию, что и Хавертц".

От молодежки до основы

Тренерский штаб леверкузенского клуба не сразу отправил парня в бой. Некоторое время он провел с командой "Байер U17". Некоторое – это десять матчей, в которых атакующий полузащитник отличился восемь раз. Один из голов был отправлен в ворота "Вупперталя" со своей половины поля.

Новый сезон он также начал в составе молодежки, но когда в семнадцать лет ты делаешь пять очков по системе гол плюс пас в четырех играх (два гола и три передачи), то тебя трудно не заметить. Петер Бос заметил.

Тень Кая Хавертца

Руди Феллер, спортивный директор "Байера", назвал Хавертца одним из самых талантливых игроков в истории клуба. И это притом, что только на его позиции в клубе играл Тони Кроос, Михаэль Баллака и Артуро Видаль. Но сейчас на "Бай Арене" только и разговоров, что о Виртце.

Хавертц выиграл престижную награду Fritz Walter Gold Medal (признание в качестве лучшего молодого игрока Германии, – прим.), находясь в сборной Германии U19. Это произошло в 2018 году. Флориан Виртц сделал то же самое, но на уровне U17! Кай был самым молодым дебютантом и автором гола Леверкузена, пока не появился Флориан.

18 мая 2020 года он в возрасте 17 лет и 15 дней вышел на поле с первых минут игры против "Вердера". 6 июня 2020 года он забил первый гол в возрасте 17 лет и 34 дней, причем сделал это в ворота "Баварии". Это стало рекордом не только клубным, но и всей Бундеслиги. Правда, пал он менее чем через полгода. Постарался вундеркинд дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко (16 лет и 28 дней).

Уйти от сравнений с Хавертцом было просто нереально. Сам Флориан совершенно спокойно реагирует на них: "Для меня является стимулом быть лучше Кая. Я всегда хочу быть лучшим и терпеть не могу проигрывать. На тренировках я копировал его: то, как он действует перед воротами и создает пространство".

"Я никогда не сравниваю игроков друг с другом, потому что это невозможно, – сказал главный тренер "Байера" Петер Бос в интервью Stats Perform News. – Нет одинаковых игроков. Вы не можете сравнивать их (Виртца и Хавертца, – прим). У Флориана свой собственный стиль. Он отличается от стиля Хавертца, который больше похож на форварда. В моем понимании, Виртц – полузащитник. Кроме того, вы не можете сравнивать их физически. Кай – 1,92 м; Флориан ниже. Один левша, другой правша. У обоих свой стиль. Но они оба очень хороши. Оба талантливы. У обоих впереди огромная карьера. Флориану всего семнадцать. То, что он уже показать в Бундеслиге, – это нечто особенное".

"Он продолжает учиться, но у него есть множество качеств, которых еще нет у многих игроков старшего возраста, – описывает своего подопечного Петер Бос. – То, что вы можете ясно видеть, это нечто особенно. И я думаю, что с годами он будет только лучше. Ему еще многое предстоит сделать, поскольку он больше понимает и получает гораздо больше опыта. Я бы сказал, что он очень умен. У него много качеств при владении мячом. И у него отличные пасы".

В схемах Босса

Если по своему пути и возрасту для дебюта Флориана Виртца сравнивают с Каем Хавертцом, то по игре у него много больше общего с другим бывшим игроком "Байера" – Юлианом Брандтом.

Виртц обладает очень хорошим дальним ударом, что уже успел продемонстрировать. Он с легкостью обходит соперников и проходит сквозь них, особенно любит пробрасывать между ног. Он способен опускаться ниже к защите, действовать на фланге или в роли "десятки". Вне зависимости от того, на какой позиции Флориан играет, он контролирует игру, играет через линии и занимает место под нападающим или даже играет роль глубинного плеймейкера.

По количеству игрового времени Виртц занимает пятое место в команде – после Муссы Диаби, Леона Бэйли, Дэйли Синкгравена и Надима Амири. Он один из лидеров по количество касаний в штрафной соперника и по передачам в последнюю треть. Флориан Виртц любит рисковать, но не делает это так, чтобы обрезать свою команду.

"Он (Петер Бос, – прим.) сказал мне, что ему не важно, молодой игрок или возрастной, для него есть только хорошие и лучшие, – сказал Виртц. – Это меня мотивирует".

Что дальше?

В ближайшем будущем за Флориана Виртца развернется настоящая битва. Однако есть вероятность, что ни у одного клуба не будет шансов, так как судьба парня предрешена им самим. В интервью Sport Bild Виртц заявил следующее: "Когда я был ребенком, то очень мечтал играть в "Барселоне". С тех пор ничего не изменилось. У меня есть время, чтобы достигнуть этого". Каталонцы должны знать одно: контракт немецкого хавбека истекает в июне 2023 года.

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