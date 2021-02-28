Кадровая зачистка. Шальке уволил главного тренера, его ассистента, спортдиректора и физиотерапевта

После поражения от “Штутгарта” (1:5), которое стало для “Шальке” уже десятым разгромным в сезоне, наблюдательный совет клуба решил отправить в отставку практически весь спортивный департамент.

Был уволен главный тренер Кристиан Гросс, его ассистент Райнер Видмайер, координатор первой команды Саша Ритер и Вернер Лойтард, который отвечал за тренировки и реабилитацию футболистов.

Также досрочно был расторжен контракт со спортивным директором Йохеном Шнайдером.

Изначально контракт Шнайдера с “Шальке” действовал до лета 2022 года, но ранее он был сокращен до ближайшего лета. Однако правление решило не дожидаться июня, и уволить его сейчас.

Вернер Лойтард был объектом критики футболистов , которые винили его за большое количество мышечных травм.

Кристиан Гросс был четвертым тренером “Шальке” в этом сезоне. “Кнаппен” начинали кампанию с Дэвидом Вагнером, но он был уволен после двух туров. Сменивший его Мануэль Баум был уволен в декабре. Он не выиграл ни одного матча. Одну игру во главе команды провел легенда клуба Хуб Стевенс. Кристиан Гросс был назначен в декабре. Его показатели в десяти матчах: одна победа, две ничьи, семь поражений.

До конца сезона роль Шнайдера будет исполнять Петер Кнабель. Он известен тем, что в 2015-м году, будучи директором “Гамбурга”, потерял рюкзак с клубными конфиденциальными документами (контракты игроков и скаутские отчеты).

Тренировку в понедельник проведут фитнес-тренеры. Кто будет руководить командой до конца сезона пока неизвестно.

“Эти решения были неизбежны после разочаровывающих матчей против “Боруссии” и “Штутгарта”. Нам не нужно ходить вокруг да около. Ситуация ясна, поэтому мы уже должны думать о будущем. В то же время, команда должна провести оставшуюся треть сезона как можно успешнее. Игроки обязаны перед клубом и болельщиками”, – заявил председатель правления “Шальке” Йенс Бухта.

После 23 туров “Шальке” занимает в турнирной таблице Бундеслиги последнее место.