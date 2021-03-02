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Из-за коронавируса отменен матч 1/4 Кубка Германии
Под подозрением еще один клуб
imago images
Сегодня должен был состояться поединок 1/4 Кубка Германии - бременский "Вердер" на выезде должен был сыграть с командой второй Бундеслиги "Ян Регенсбург". Но встречу пришлось перенести.
Причиной стала вспышка коронавируса в команде "Ян Регенсбург", сообщает Kicker.
Сейчас подтверждено 8 случаев заболевания, из них не менее 4 игрока заражены британским штаммом вируса.
Сейчас команда находится на 14-дневном карантине, отменено ее матч 7 марта и вероятно будет отменен поединок 14-го числа.
Поскольку последний раз "Ян Регенсбург" играл с "Падерборном", игроки этой команды также сдадут внеплановый тест на ковид.
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