Кубок Германии. РБ Лейпциг стал третьим полуфиналистом, обыграв Вольфсбург

“Вольфсбург” не пропустил ни одного гола в последних восьми матчах. Последней командой, которая забивала “Вольфсбургу” был “Лейпциг”. Сегодня серия без пропущенных голов “волков” прервалась. Первый гол “Вольфсбургу” за несколько сот минут забил… “Лейпциг”.

Команда Юлиана Нагельсманна стала третьим полуфиналистом Кубка Германии. Матч с “Вольфсбургом” не стал суперувлекательным – играли все же две наименее пропускающие команды Бундеслиги – однако игра была содержательной и качественной. Минимальное количество брака, максимально надежная игра врата вратарей. В первом тайме настоящее чудо совершил лучший вратарь Бундеслиги Кастельс, отбив на линии удар в упор Нкунку. Гулачи тоже совершил пару неплохих сэйвов, но в самый ответственный момент ему помог случай. “Вольфсбург” заработал пенальти, Вегорст взял разбег… и поскользнулся прямо у самой точки. Форвард “Вольфсбурга” ударил не той ногой, и мяч полетел выше.

В матче чемпионата с Гладбахом Юлиан Нагельсманн перевернул игру, выпустив на фланг нападения номинального центрфорварда Серлота. В игре чемпионата норвежец вышел на левый фланг. Сегодня он играл правого вингера. И снова его выход на поле стал решающим.

Серлот создал гол для Поульсена уже через две минуты после своего выхода на поле. Он поборолся за мяч у своей штрафной, затем выполнил рывок на фланге, и выполнил точный пас на Поульсена. Датчанин “сбросил с плеч” Шлагера, обыграл Лакруа, и сильно ударил в угол – 1:0.

“Вольфсбург” делал все, чтобы отыграться, но в результате пропустил еще один гол. Серлот в очередной раз сделал рывок на фланге, выполнил прострел, удар Форсберга парировал Кастельс, но на добивании был Хван.

“Боруссия” Дортмунд, “Хольштайн” Киль, “РБ Лейпциг”. Последним полуфиналистом станет победитель пары “Ян” Регенсбург – “Вердер” Бремен.

Кубок Германии, четвертьфинал. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Вольфсбург” 2:0

Голы: Поульсен 63, Хван 88

На 26-й минуте Вегорст не реализовал пенальти (мимо)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Мукиэле, Упамекано, Орбан (Айдара 46), Клостерманн – Кампль, Адамс – Клюйверт (Серлот 61), Ольмо (Хенрихис 80), Нкунку (Хван 84) – Поульсен (Форсберг 80)

"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер (Бялек 85), Арнольд – Баку (Филипп 72), Герхардт (Жоау Виктор 72), Штеффен (Брекало 72) – Вегорст

Предупреждения: Кампль 20, Ольмо 21, Нкунку 26 – Отавио 5, Лакруа 34