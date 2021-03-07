Бундеслига. Безголевая борьба Униона с Арминией

Решение руководства “Армнии” уволить Уве Нойхауса и назначить вместо него Франка Крамера вызвало немало удивления у сторонних наблюдателей. Все-таки “Арминия” не была в зоне вылета и именно Нойхаус смог вывести ее в Бундеслигу в прошлом сезоне, поставив зрелищный футбол.

Однако некоторые негативные тенденции все же присутствовали. Например, в пяти последних матчах Бундеслиги “Арминия” пропустила 17 голов. Как и Граммозис в “Шальке”, Крамер поставил целью провести “на ноль” первый матч.

И “Арминия” не пропустила. Это был матч с минимальным количеством моментов, “Унион” почему-то проснулся только в конце, но два хороших момента не реализовал Эндо. Как итог – закономерные 0:0.

Бундеслига, 24-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Унион” Берлин 0:0

“Арминия”: Ортега – Брюннер (Де Медина 79), Пипер, Нильссон, Лаурсен – Майер (Хартель 79), Притль – Кордова (Фогльзаммер 29), Влап (Доан 65), Окугава – Клос (Шипплок 79)

“Унион”: Люте – Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Триммель – Бюльтер, Премель, Андрих, Ингварстен (Эндо 62) – Крузе (Гентнер 85), Похьянпало (Муса 62)