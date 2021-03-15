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Из-за упрямства тренера Бавария может потерять вратаря
Есть такой пункт в соглашении
Kicker
Вратарь Александр Нюбель пользуется огромным уважением в мюнхенской "Баварии". Но тренер Ханси Флик, очевидно, и в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лацио" в среду не сыграет, а в ворота станет Мануэль Нойер.
Притом при определенных обстоятельствах Нюбель может даже покинуть "Баварию", сообщает Kicker.
Ведь голкипер по контракту имеет право на 10 официальных поединков в составе "Баварии" за сезон, а он сыграл только 2.
Поэтому 24-летний игрок может в одностороннем порядке расторгнуть 5-летний контракт с мюнхенцами, если не сыграет все 10 матчей за "Баварию".
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