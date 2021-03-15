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Из-за упрямства тренера Бавария может потерять вратаря

Германия
(2 голосов)

Есть такой пункт в соглашении

Из-за упрямства тренера Бавария может потерять вратаря

Kicker

Новина українською

Вратарь Александр Нюбель пользуется огромным уважением в мюнхенской "Баварии". Но тренер Ханси Флик, очевидно, и в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лацио" в среду не сыграет, а в ворота станет Мануэль Нойер.

Притом при определенных обстоятельствах Нюбель может даже покинуть "Баварию", сообщает Kicker.

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Ведь голкипер по контракту имеет право на 10 официальных поединков в составе "Баварии" за сезон, а он сыграл только 2.

Поэтому 24-летний игрок может в одностороннем порядке расторгнуть 5-летний контракт с мюнхенцами, если не сыграет все 10 матчей за "Баварию".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Александр Нюбель Ханси Флик
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