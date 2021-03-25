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Тренировку сборной Германии отменили из-за СOVID-19 у одного из футболистов

Германия
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Все игроки немецкой команды ждут результатов повторного тестирования

Тренировку сборной Германии отменили из-за СOVID-19 у одного из футболистов

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, в команде была отменена утренняя тренировка Германии перед игрой с Исландией. Все футболисты немецкой команды находятся на изоляции в своих номерах и ждут результатов повторного тестирования. Отмечается, что у 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.

Сообщается, что в данный момент неизвестно, повлияет ли случай коронавируса в сборной Германии на сегодняшний матч с Исландией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, что начало встречи между Германией и Исландией запланировано на 21:45.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Йонас Хофманн
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Источник:
Sport1

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Комментарии (1)
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vlapa (Киев)
25.03.2021 в 16:46
Повезло немцам что не в Швейцарии играют, а то бы всех развернули
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