Тренировку сборной Германии отменили из-за СOVID-19 у одного из футболистов

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, в команде была отменена утренняя тренировка Германии перед игрой с Исландией. Все футболисты немецкой команды находятся на изоляции в своих номерах и ждут результатов повторного тестирования. Отмечается, что у 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.

Сообщается, что в данный момент неизвестно, повлияет ли случай коронавируса в сборной Германии на сегодняшний матч с Исландией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, что начало встречи между Германией и Исландией запланировано на 21:45.