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Тренировку сборной Германии отменили из-за СOVID-19 у одного из футболистов
Все игроки немецкой команды ждут результатов повторного тестирования
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Йонас Хофманн сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport1.
По информации источника, в команде была отменена утренняя тренировка Германии перед игрой с Исландией. Все футболисты немецкой команды находятся на изоляции в своих номерах и ждут результатов повторного тестирования. Отмечается, что у 28-летнего футболиста нет симптомов заболевания.
Сообщается, что в данный момент неизвестно, повлияет ли случай коронавируса в сборной Германии на сегодняшний матч с Исландией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Напомним, что начало встречи между Германией и Исландией запланировано на 21:45.
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