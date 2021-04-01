Бавария планирует приобрести лидера Тоттенхэма – игрок не спешит продлевать контракт со шпорами

"Бавария" готова приобрести атакующего футболиста лондонского "Тоттенхэма" – немецкий гранд хочет воспользоваться тем, что Сон Хин Мин не продлевает контракт со "шпорами", как сообщает портал Goal.com со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, футболист получил предложение от лондонцев. По новому трудовому договору он сможет зарабатывать больше 200 000 фунтов стерлингов в неделю, однако кореец не спешит ставить свою подпись под соглашением.

Руководство "Баварии" – поклонники таланта Сона. Немецкие боссы уже хотели переманить игрока в Мюнхен почти 3 года назад. Отметим, что текущий контракт исполнителя с "Тоттенхэмом" истекает в 2023 году. В текущем сезоне он забил 18 голов и отдал 16 результативных передач в рамках 41 поединка за "шпор" во всех турнирах.