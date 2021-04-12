"Бавария" во второй раз в сезоне не смогла обыграть неуступчивый "Унион".

На этот раз команда Урса Фишера выглядела даже уверенней, чем в игре первого круга. Но это можно объяснить откровенно экспериментальным составом Мюнхена – Флик не мог рассчитывать на целый ряд игроков из-за травм, а остальных ключевых ключевых исполнителей он берёг на ответную игру с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ.

Юный вундеркинд Мусиала почти было принёс "Баварии" победу, но невнимательность хозяев в заключительные минуты встречи стоили им двух очков.

Бундеслига, 28-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 1:1 "Унион"

Голы: Мусиала (68) – Ингвартсен (85)

"Бавария": Нойер – Станишич, Боатенг (Павар, 66), Мартинес, Сарр – Киммих, Дантас (Скотт, 66) – Коман (Сане, 46), Мюллер, Мусиала (Куасси, 74) – Чупо-Мотинг (Алаба, 58)

"Унион": Люте – Ленц (Рюэрсон, 67), Кнохе, Фридрих, Триммель – Премель, Андрих – Эндо (Гентнер, 80), Крузе (Тойхерт, 72), Бюльтер (Ингвартсен, 67) – Муса (Похьянпало, 72)

Предупреждения: Сарр (76), Куасси (83)