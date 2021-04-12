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Лейпциг выкупил защитника Монако
Беньямин выступал в немецком клубе на правах аренды
Защитник Бенджамин Хенрикс подписал полноценный контракт с "Лейпцигом", пишет официальный сайт немецкого клуба 12 апреля.
24-летний немец, который выступает в "Лейпциге" на правах аренды из "Монако", стал игроком немецкого клуба до лета 2025 года.
Benny is staying! ????@Henrichs39 signs on a permanent deal with a contract until 2025 ✍️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 12, 2021
????⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/5SHP25j60Q
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