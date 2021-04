Лейпциг выкупил защитника Монако

Защитник Бенджамин Хенрикс подписал полноценный контракт с "Лейпцигом", пишет официальный сайт немецкого клуба 12 апреля.

24-летний немец, который выступает в "Лейпциге" на правах аренды из "Монако", стал игроком немецкого клуба до лета 2025 года.

Benny is staying! ????@Henrichs39 signs on a permanent deal with a contract until 2025 ✍️



????⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/5SHP25j60Q