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Лейпциг выкупил защитника Монако

Германия
(1 голосов)

Беньямин выступал в немецком клубе на правах аренды

Лейпциг выкупил защитника Монако

Новина українською

Защитник Бенджамин Хенрикс подписал полноценный контракт с "Лейпцигом", пишет официальный сайт немецкого клуба 12 апреля.

24-летний немец, который выступает в "Лейпциге" на правах аренды из "Монако", стал игроком немецкого клуба до лета 2025 года.

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В статье: Монако РБ Лейпциг Монако (Франция) Беньямин Хенрикс
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