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Пушка Шлагера и 20-й гол Вегорста. Штутгарт — Вольфсбург 1:3. Обзор матча
"Волки" вернулись на победную тропу
Фото: imago images, автор – Robin Rudel
После серии неудач "Вольфсбург" вернулся на победный путь, одолев "Штутгарт" на выезде. Важные три очка, позволившие команде Оливера Гласнера сохранить задел в 5 пунктов от Дортмунда за 4 тура до финиша.
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" 1:3 "Вольфсбург"
Голы: Кастро (90) – Шлагер (13), Вегорст (29), Герхардт (65)
"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Каразор – Кулибали, Ахамада (Кастро, 71), Эндо, Массимо – Климович (Чурлинов, 64), Ферстер (Дидави, 70) – Калайджич (Сиссе, 80)
"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Понграчич, Баку – Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 66) – Герхардт, Филипп (Мехмеди, 66), Брекало (Гинчек, 76) – Вегорст (Бялек, 88)
Предупреждения: Ахамада (63), Кастро (77), Сиссе (86)
Нереализованный пенальти: Ферстер (26)
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