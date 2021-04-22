  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Пушка Шлагера и 20-й гол Вегорста. Штутгарт — Вольфсбург 1:3. Обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушка Шлагера и 20-й гол Вегорста. Штутгарт — Вольфсбург 1:3. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

"Волки" вернулись на победную тропу

Пушка Шлагера и 20-й гол Вегорста. Штутгарт — Вольфсбург 1:3. Обзор матча

Фото: imago images, автор – Robin Rudel

Новина українською

После серии неудач "Вольфсбург" вернулся на победный путь, одолев "Штутгарт" на выезде. Важные три очка, позволившие команде Оливера Гласнера сохранить задел в 5 пунктов от Дортмунда за 4 тура до финиша.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" 1:3 "Вольфсбург"

Голы: Кастро (90) – Шлагер (13), Вегорст (29), Герхардт (65)

"Штутгарт": Кобель – Кемпф, Антон, Каразор – Кулибали, Ахамада (Кастро, 71), Эндо, Массимо – Климович (Чурлинов, 64), Ферстер (Дидави, 70) – Калайджич (Сиссе, 80)

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Понграчич, Баку – Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 66) – Герхардт, Филипп (Мехмеди, 66), Брекало (Гинчек, 76) – Вегорст (Бялек, 88)

Предупреждения: Ахамада (63), Кастро (77), Сиссе (86)

Нереализованный пенальти: Ферстер (26)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Штутгарт Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...