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Джуд Беллингем – "неприкасаемый" в Боруссии

Германия
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Об этом пишет Фабрицио Романо

Джуд Беллингем – "неприкасаемый" в Боруссии

Getty Images

Новина українською

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем имеет статус "неприкасаемого" для трансфера из команды в летнее трансферное окно.

Игроком интересуется "Челси" и другие английские клубы, однако "шмели" ни при каких обстоятельствах не продадут молодого таланта.

В текущем сезоне игрок провел за "Боруссию" 26 матчей в Бундеслиге, забил один гол и отдал три ассиста. Его цена составляет 35 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Боруссия (Д Джуд Беллингем
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Источник:
FabrizioRomano

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