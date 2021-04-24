Джуд Беллингем – "неприкасаемый" в Боруссии

Английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем имеет статус "неприкасаемого" для трансфера из команды в летнее трансферное окно.

Игроком интересуется "Челси" и другие английские клубы, однако "шмели" ни при каких обстоятельствах не продадут молодого таланта.

В текущем сезоне игрок провел за "Боруссию" 26 матчей в Бундеслиге, забил один гол и отдал три ассиста. Его цена составляет 35 млн евро, согласно данным Transfermarkt.