"Работа в Баварии – уникальная возможность для меня". Нагельсманн – о смене клуба

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман прокомментировал свой уход из "РБ Лейпциг". Летом тренер возглавит мюнхенскую "Баварию".

"Я не скрывал, что меня привлекает эта должность, и что я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь представится такая возможность. Работа в "Баварии" – это уникальная возможность для меня. Я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальную часть правления "Лейпцига", ведь они с "Баварией" быстро все обсудили и оформили переход".