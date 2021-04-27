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"Работа в Баварии – уникальная возможность для меня". Нагельсманн – о смене клуба

Германия
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Юлиан высказался

"Работа в Баварии – уникальная возможность для меня". Нагельсманн – о смене клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман прокомментировал свой уход из "РБ Лейпциг". Летом тренер возглавит мюнхенскую "Баварию".

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"Я не скрывал, что меня привлекает эта должность, и что я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь представится такая возможность. Работа в "Баварии" – это уникальная возможность для меня. Я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальную часть правления "Лейпцига", ведь они с "Баварией" быстро все обсудили и оформили переход".

"Еще рано прощаться и говорить о воспоминаниях, ведь я еще не закончил работу в "Лейпциге". Все завершится летом, к тому моменту я выложусь полностью".

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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