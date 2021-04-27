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"Работа в Баварии – уникальная возможность для меня". Нагельсманн – о смене клуба
Юлиан высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий специалист Юлиан Нагельсман прокомментировал свой уход из "РБ Лейпциг". Летом тренер возглавит мюнхенскую "Баварию".
"Я не скрывал, что меня привлекает эта должность, и что я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь представится такая возможность. Работа в "Баварии" – это уникальная возможность для меня. Я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальную часть правления "Лейпцига", ведь они с "Баварией" быстро все обсудили и оформили переход".
"Еще рано прощаться и говорить о воспоминаниях, ведь я еще не закончил работу в "Лейпциге". Все завершится летом, к тому моменту я выложусь полностью".
Julian Nagelsmann: "I made no secret of the fact that the head coach position at FC Bayern München appealed to me and that I would like to take on this job if the opportunity ever arose. The position at FC Bayern is a unique opportunity for me." pic.twitter.com/9bDibjc9l6— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2021
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