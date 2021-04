"Работа в Баварии – уникальная возможность для меня". Нагельсманн – о смене клуба

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман прокомментировал свой уход из "РБ Лейпциг". Летом тренер возглавит мюнхенскую "Баварию".

Julian Nagelsmann: "I made no secret of the fact that the head coach position at FC Bayern München appealed to me and that I would like to take on this job if the opportunity ever arose. The position at FC Bayern is a unique opportunity for me." pic.twitter.com/9bDibjc9l6