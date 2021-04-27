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Официально: Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона
33-летний наставник пошёл на повышение
Getty Images / Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсманн покинет "РБ Лейпциг" по окончанию сезона, сообщает пресс-служба "быков".
Новым местом работы 33-летнего наставника станет мюнхенская "Бавария", выкупившая контракт молодого специалиста. На этом посту он заменит Ханси Флика, которого в свою очередь ждут у руля сборной Германии после Евро.
По информации Kicker и Bild, "Бавария" заплатит "РБ Лейпцигу" за Нагельсманна компенсацию в размере 25-30 миллионов евро. Это будет рекордная сумма отступных, выплаченная за тренера. Ранее рекорд принадлежал Андре Виллашу-Боашу, за которого "Челси" заплатил 15 млн в далёком 2011-м году.
Юлиан подписал с новым клубом 5-летний контракт.
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