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Официально: Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона

Германия
(1 голосов)

33-летний наставник пошёл на повышение

Официально: Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Юлиан Нагельсманн покинет "РБ Лейпциг" по окончанию сезона, сообщает пресс-служба "быков".

Новым местом работы 33-летнего наставника станет мюнхенская "Бавария", выкупившая контракт молодого специалиста. На этом посту он заменит Ханси Флика, которого в свою очередь ждут у руля сборной Германии после Евро.

По информации Kicker и Bild, "Бавария" заплатит "РБ Лейпцигу" за Нагельсманна компенсацию в размере 25-30 миллионов евро. Это будет рекордная сумма отступных, выплаченная за тренера. Ранее рекорд принадлежал Андре Виллашу-Боашу, за которого "Челси" заплатил 15 млн в далёком 2011-м году.

Юлиан подписал с новым клубом 5-летний контракт.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.04.2021 в 13:04
Ну все, тепер бійтесь Баварію! Всіх порвуть. Як мінімум 3 трофея за сезон.
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hardcorepwnz (Украина)
27.04.2021 в 12:46
Предсказуемо. Тренер, который ранее работал только в клубах, выращивающих молодежь на продажу, сможет ли сработаться со звездами топ-клуба
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