Голкипер Василь продолжит карьеру во второй Бундеслиге

Сегодня, 24 мая, голкипер Никола Василь сообщил, что покидает луганскую "Зарю".

Однако, без новой команды футболист долго не находился. О трансфере Василя объявил немецкий "Санкт-Паули", который выступает во второй Бундеслиги. 25-летний босниец перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Детали контракта не уточняются.

"Всегда хотел оказаться в Германии. Хочу играть как можно чаще и сделаю все для успеха нового клуба", — прокомментировал Василь.

Напомним, что 25-летний футболист выступал за "Зарю" с июля 2019 года. В составе луганского клуба Василь провел 25 матчей, в которых пропустил 19 голов и 13 раз отстоял на ноль.