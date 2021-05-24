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Голкипер Василь продолжит карьеру во второй Бундеслиге

Германия
(1 голосов)

Детали контракта не уточняются

Голкипер Василь продолжит карьеру во второй Бундеслиге

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня, 24 мая, голкипер Никола Василь сообщил, что покидает луганскую "Зарю".

Однако, без новой команды футболист долго не находился. О трансфере Василя объявил немецкий "Санкт-Паули", который выступает во второй Бундеслиги. 25-летний босниец перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Детали контракта не уточняются.

"Всегда хотел оказаться в Германии. Хочу играть как можно чаще и сделаю все для успеха нового клуба", — прокомментировал Василь.

Напомним, что 25-летний футболист выступал за "Зарю" с июля 2019 года. В составе луганского клуба Василь провел 25 матчей, в которых пропустил 19 голов и 13 раз отстоял на ноль.

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В статье: Санкт-Паули (Гамбург) Никола Василь
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Источник:
fcstpauli.com

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Комментарии (1)
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Maxam (Чернівці)
24.05.2021 в 15:09
ну хз, из команды, участника еврокубков переходить во второй немецкий див. Даже сомневаюсь что там ЗП больше.
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